Manif anti-PMA : un 2e cortège a-t-il vraiment été "oublié" du comptage?

BATAILLE DE CHIFFRES - Les organisateurs de la manif anti-PMA affirment que 600.000 personnes étaient présentes à Paris dimanche alors que la préfecture n'en n'a compté que 42.000 et le cabinet indépendant Occurrence, 75.000. Pour justifier cet écart, ils avancent des arguments qu'à la Loupe a vérifié.

75.500 personnes ont défilé ce dimanche pour réclamer le retrait de l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. 75.500 selon Occurrence, un cabinet de comptage indépendant dont le chiffre est cité par plusieurs médias. Selon les organisateurs, ils étaient plutôt 600.000, soit presque 9 fois plus ! Comment expliquer un tel écart ?

La manifestation anti-PMA organisée par un collectif de 21 associations, dont la Manif pour tous, avait prévu un parcours initial allant de la place Edmond Rostand, à proximité du jardin du Luxembourg, jusqu'à la tour Montparnasse. Le cortège devait passer devant le Sénat, poursuivre sur la rue de Vaugirard et bifurquer sur le boulevard Raspail jusqu'au métro Vavin pour finir sur le boulevard de Montparnasse (cf tweet ci-dessous). Devant l'affluence, un parcours alternatif a été conseillé : les manifestants étaient invités à rejoindre Port Royal depuis le point de départ initial pour rejoindre le premier cortège au niveau du métro Vavin et finir ensemble le parcours. Selon les organisateurs, Occurence n'a pas pu s'adapter à temps pour comptabiliser les deux cortèges. Pour effectuer ses calculs, le cabinet doit en effet mettre en place un dispositif consistant.

"Le 2ème parcours est ouvert par le préfecture de police à 15h, analyse la délégation parisienne de la Manif pour Tous. Occurrence a donc réservé un appartement en 5 minutes ?", demande-t-elle ironiquement. Interrogé par LCI, le président de l'agence Occurrence reconnait que cet événement aurait pu remettre en cause leur comptage. "La bonne surprise, c'est que nos deux capteurs étaient installés à l'hôtel Raspail Montparnasse", soit à l'angle entre le boulevard du Montparnasse et le boulevard Raspail, pile à l'endroit où se rejoignaient les deux cortèges. "Nous avons bien vu se dessiner les deux cortèges et nous les avons comptabilisés tous les deux", assure Assaël Adary.

Ce coup de chance n'occulte pas les biais possibles par cette méthodologie. Des individus trop collés les uns ou autres ou la présence de parapluies peut induire en erreur le capteur. Pour contrecarrer ces biais, Assaël Adary nous explique que ses équipes réalisent des micro-comptages pendant la manifestation pour évaluer et corriger la marge d'erreur. Concrètement, "nous étudions régulièrement des passages vidéo de la manifestation d'une durée de 30 secondes et recomptons à la main, avance-t-il. En comparant avec notre outil, nous pouvons calculer la marge d'erreur et établir un coefficient de redressement". Déjà critiqué sur leur méthodologie, Occurrence a tenté d'affiner son calcul en opérant des micro-comptages sur des "densités, faibles, moyennes et fortes".

"Nous prônons la transparence et avons déjà invité des journalistes dans la chambre d'hôtel" investie. "Tout le monde est le bienvenu, nous avons d'ailleurs déjà eu des représentants de la CGT lors d'un précédente manifestation". S'il comprend la frustration qu'a pu gagner certains manifestants face à leur ressenti, il réclame "la même équité" devant les chiffres qui lui sont opposés. "600.000 personnes, il faut avoir conscience que c'est plus de deux fois la population de la ville de Montpellier." Et d'assurer, "74.500 personnes, c'est un chiffre important pour notre référentiel. C'est beaucoup plus que toutes les manifestations que nous avons traitées".