Manifestation contre l’islamophobie : pourquoi ont-elles manifesté ?

Sarah, Djamila et Kaouthar ont défilé, dimanche 10 novembre, au milieu des quelque 13.500 personnes dénombrées par le cabinet Occurence pour un collectif de médias pour dénoncer le racisme et notamment l'islamophobie. "Elle est où ma liberté ?", questionne Djamila , 57 ans. "On pense toujours que nous sommes les mauvaises personnes", ajoute Kaouthar. Elle, elle est venue manifester pour défendre sa mère qui porte le voile. "Quand on va faire les courses, quand on se balade dans la rue, elle se prend toujours des remarques. Parfois très violentes, qui peuvent blesser". Sarah, musulmane pratiquante, elle, raconte ces fois où l'on lui parle comme si elle était une étrangère. "Quand on me dit à moi, 'tu t'es bien intégrée' ... On ne s’intègre pas dans son propre pays".

L'appel à manifester a été lancé le 1er novembre dans le quotidien "Libération", quatre jours après l'attaque d'une mosquée à Bayonne et sur fond de débat ravivé sur le port du voile et la laïcité. Le message initial était de dire "STOP à l'islamophobie", à la "stigmatisation grandissante" des musulmans, victimes de "discriminations" et d'"agressions".