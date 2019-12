Que faire si on est arrêté lors d'une manifestation ? Avocats et militants partagent leurs conseils

Les opposants à la réforme des retraites défilent un peu partout en France ce jeudi, en marge des grèves très suivies qui paralysent une partie du pays. Citoyens et organisations syndicales relaient sur les réseaux sociaux des messages de contestation, mais de nombreux conseils s'échangent également avant les différentes manifestations.

Si de nombreux Français vont défiler dans les rues de la capitale et en région, ils ne sont pas forcément familiers des procédures qui accompagnent des interpellations. Afin de savoir quelle attitude adopter et comment réagir en cas d'arrestation par les forces de l'ordre, des internautes partagent leurs recommandations. C'est notamment le cas de l'avocat au barreau de Paris Raphaël Kempf qui préconise, entre autres, de garder le silence et de toujours relire les procès-verbaux avant d'y apposer sa signature.