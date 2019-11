Dégradations lors d'une manifestation étudiante à Lille : le président de l'université porte plainte

Il est "consterné et effondré" par les images d’étudiants envahissant un amphi du campus de la faculté de droit de Lille. C’est pourquoi Jean-Christophe Camart, le président de l’université, a décidé ce mercredi 13 novembre de porter plainte contre X pour "dégradations et atteintes aux biens et aux personnes". C’est en tout cas ce qu’il a déclaré à nos confrères de 20 Minutes.