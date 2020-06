Manifestation pour Adama Traoré : les militants identitaires ont-ils été exfiltrés par la police ?

"Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité, ni liberté. Et cet ordre, ce sont les policiers et gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom". Face à un mouvement de colère d'une partie des policiers, accusés de racisme et de violences abusives ces dernières semaines Emmanuel Macron a estimé dimanche 14 juin que "les forces de l'ordre méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la Nation".

Le journaliste Taha Bouhafs, engagé sur les thématiques de violences et de racisme dans la police, se fend également d'un commentaire de la photo, qu'il a trouvée sur un autre réseau. "Sur Instagram, les militants de génération identitaire postent une photo d’eux mêmes dans un fourgon de police en se vantant d’avoir été exfiltrés par les forces de l’ordre. Ils identifient même leurs pseudos Instagram", écrit ce dernier sur son compte Twitter. Un message qui sous-entend une connivence entre les policiers et les interpellés.

La préfecture de police de Paris, interrogée à ce sujet, a confirmé 39 interpellations au cours et après la manifestation de samedi demandant "Justice pour Adama", dont douze personnes qui auraient participé à l'action de Génération identitaire. "Il y a eu pour ces 12 personnes des vérifications d'identité mais pas de poursuite. On peut ne pas être d'accord avec ces propos mais en soi, il n'y a pas eu d'infraction", indique une source judiciaire à LCI.

Cette absence de poursuites signifie-t-elle pour autant que les militants identitaires ont été "exfiltrés", comme le dit Eric Coquerel ? Non, se défendent les forces de l'ordre auprès de LCI. "Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de garde à vue qu'il y a eu une exfiltration comme l'insinuent certains, commente une source policière. Non, la police n'est pas de mèche avec Génération identitaire. Oui, il y a des racistes dans la police, oui il y a des 'brebis galeuses', comme dans tous les secteurs. Mais on ne peut pas dire tout et n'importe quoi".

Selon nos informations, 23 personnes ont été placées en garde à vue samedi après la manifestation place de la République. Parmi elles, deux mineurs et 21 majeures. Aucun de Génération identitaire.

Sur les 21 gardes à vue de majeurs, 4 ont fait l'objet d'un classement sans suite, tandis que deux personnes devaient être déférées ce lundi matin pour "violences et outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique", une procédure a fait l'objet d'une levée de garde à vue car il n'y avait pas d'interprète (la personne sera convoquée plus tard) et 14 étaient toujours en garde vue dimanche soir.