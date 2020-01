Manifestations : 45% des Français estiment que les policiers ont fait un usage excessif de la force, selon un sondage

Un sujet pour le moins clivant. Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro paru le jeudi 23 janvier, 45% des personnes interrogées jugent excessif l'usage de la force des policiers contre 42% il y a un an.

Les sympathisants de partis de gauche (France insoumise, Europe-Ecologie-Les-verts et le Parti socialiste) condamnent très majoritairement - à 62% - l'usage de la force ces dernières semaines au cours des manifestations contre la réforme des retraites. Du côté des sympathisants de la droite (Les Républicains et le Rassemblement national) ainsi que de la République en Marche, 68% d'entre eux considèrent qu'elle n'est pas excessive. Des chiffres diamétralement opposés et qui souligne un clivage gauche-droite "spectaculaire à ce sujet" selon le président d'Odoxa Gaël Sliman.

Autre donnée importante du sondage : 60% des personnes interrogées estiment que les actions ciblées (coupures de courant ponctuelles, blocages de raffinerie, intrusion dans les locaux de la CFDT etc.) menées par des opposants à la réforme des retraites sont illégitimes car "violentes et antidémocratiques". A l'inverse, 4 sondés sur 10 cautionnent ces actions en estimant qu'il s'agit là du "seul moyen de se faire entendre." Là encore le clivage est important avec une majorité de sympathisants de gauche et du Rassemblement national à légitimer ces actions ciblées en opposition aux électeurs de La République en Marche et des Républicains qui condamnent ces actions.