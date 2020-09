Manifestations des Gilets jaunes : un vaste dispositif policier, 23 personnes interpellées

CONTESTATION - Après plusieurs mois d'inactivité, des figures du mouvement des Gilets jaunes appellent à manifester ce samedi à Paris. Dans un contexte économique et sanitaire tendu, les autorités ont prévu un important dispositif de sécurité. Les transports sont aussi perturbés. LCI fait le point.

Les Gilets jaunes font leur rentrée. Après une longue période d'inactivité, sur fond de crise sanitaire, le mouvement de contestation qui s'était exprimé en 2018 et 2019 tente de renaître et prévoit plusieurs manifestations ce samedi matin, dès 9 heures, dans les rues de Paris. Des rassemblements pour lesquels les autorités ont prévu un important dispositif d'encadrement, faisant figure de test pour le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Face aux multiples appels à manifester, le préfet de police de Paris a pris trois arrêtés d'interdiction de rassemblements et manifestations pour éviter "les risques de troubles à l'ordre public". Le préfet Lallement a annoncé ce matin qu'une "dizaine de manifestations ont été déclarées aujourd'hui. Quatre venaient des Gilets jaunes." Deux de ces rassemblements qui "consistaient à défiler sur les Champs-Elysées" ont été interdits pour éviter les "destructions, le chaos". Certains autres secteurs de la capitale seront aussi inaccessibles, notamment autour de l'Assemblée Nationale, de l'Hôtel Matignon, de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de la préfecture de police, du forum des Halles, de la gare Saint-Lazare, du Trocadéro et du Champ de Mars.

L'importance de respecter les gestes barrières

Du côté purement sécuritaire, d'importants effectifs policiers et 160 motos vont être mobilisés pour assurer une "capacité d'intervention immédiate sur les groupes de casseurs et les cortèges non déclarés". "Tout attroupement donnant lieu à des débordements sera immédiatement dispersé" précise encore un communiqué de la préfecture. A noter que par mesure de précaution, les commerçants sur les Champs Elysées doivent fermer ce samedi entre 8h et 12h et "mettre en place des moyens de protection de leurs établissements". Le préfet de police n'a pas souhaité donner de chiffres concernant les forces déployées au total. De source policière, 4.000 à 5.000 manifestants sont attendus à Paris, dont 1.000 personnes potentiellement violentes. Selon nos informations, 23 personnes avaient déjà été interpellées samedi vers 9h30. Concernant le volet sanitaire, Didier Lallement a appelé "les uns et les autres à respecter les gestes barrières". La préfecture précise à ce titre qu'un "travail en amont a été réalisé avec les organisateurs" pour que les manifestants agissent "en responsabilité [...] au regard de la situation sanitaire".

De nombreuses stations fermées

Enfin, les transports en communs risquent, eux, d'être largement perturbés aujourd'hui. La RATP a d'ores et déjà annoncé la fermeture de plusieurs stations sur les lignes de métro 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, ainsi que pour les RER A et C. Les stations Charles de Gaulle-Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Elysées Clémenceau, Concorde, Tuileries et Argentine sont fermées au public et les correspondances ne sont pas assurées. Idem à Porte Dauphine, Victor Hugo, Ternes, Courcelles, Monceau, Villiers, Rome, Pereire, Wagram, Malesherbes, Villiers, Europe, Havre-Caumartin et Opéra.