Manifestations : les observateurs des pratiques policières dénoncent des intimidations et des violences

MANIFS - Gilets jaunes, manifs pour le climat... dans les cortèges, des "observateurs" coordonnés par les organisations de défense des Droits de l'Homme, observent les pratiques policières et vérifient que le droit est respecté. L'une de ces observatrices comparait ce mardi à Montpellier pour "entrave à la circulation." Une cinquantaine d'associations et d'ONG - dont la Ligue des Droits de l'Homme et Amnesty international - dénoncent des pratiques d'intimidations abusives.

Les observateurs sont des bénévoles, ils sont formés et coordonnés par les observatoires des libertés publiques, ou observatoires des pratiques policières. Ces observatoires ne sont pas liés à l’Etat, ils sont indépendants et le plus souvent inter-associatifs. En France, ils ont été fondés par la Ligue des Droits de l’Homme, généralement en association avec la Fondation Copernic ou des syndicats, comme celui des avocats de France. Il en existe plusieurs, créés les uns après les autres depuis 2017 à Toulouse, Montpellier, Lille, Nantes ou Paris.

Dispersion des manifestants, arrestations : quels actes les observateurs surveillent-ils ?

Ils vérifient simplement que l’usage de la force est légal - dans un cadre prévu par la loi avec un objectif légitime - mais aussi nécessaire et proportionné. Sur un plan purement légal, les tirs de LBD ne doivent pas viser la tête et doivent être faits à une certaine distance, les grenades de désencerclement doivent être lancées à ras du sol et non en cloche, etc. Concernant la “nécessité” de la force : on considère qu’une fois une personne arrêtée et menottée, il n’est plus nécessaire de faire usage de la force. Un exemple d’usage “disproportionné” : envoyer du gaz lacrymogène dans une foule, ce qui implique de viser tous les manifestants et non pas seulement les individus pour lequel cet usage de la force aurait été légitime.

A quoi et à qui servent leur observations ?

Les observateurs étudient et consignent les actes des forces de l’ordre, à l’écrit mais aussi grâce à des photos et des vidéos. Ils rédigent ensuite des rapports, soit annuels et destinés au grand public, soit sur des problématiques précises et destinés à des institutions. Par exemple, un des rapports de Camille Halut a été présenté devant le Conseil d’État dans le cadre du référé sur l'interdiction des LBD 40. Ses observations ont aussi servi à l’IGPN lors d'enquêtes sur usage illégal de la force dans des manifestations de Gilets jaunes.