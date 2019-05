Manifs du 1er-Mai : un CRS peut-il dissimuler le numéro de section inscrit dans son dos ?

Et qu'en est-il du port de la cagoule ? La question taraude régulièrement les manifestants. Surtout depuis fin janvier, date à laquelle l’Assemblée nationale a voté la création d’un nouveau délit qui interdit la dissimulation du visage dans les manifestations, et notamment le port de la cagoule. Y contrevenir est passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Une règle que ne s'appliquent pas les policiers, qui s'affichent de plus en plus masqués.





En ont-ils le droit ? Oui, même si la lecture de la loi peut soulever des questionnements. La question de l'anonymisation des policiers s'est faite pressante après l'attentat de Magnaville en juin 2016. Deux membres des forces de l'ordre ont été tués par un terroriste islamiste à leur domicile. Une note interne de la Direction générale de la police nationale (DGPN) a donc élargi les conditions permettant le port de la cagoule en avril 2017. Jusque-là limitées aux unités antiterroristes, à la BRI, au RAID, au GIPN et au GSPR, les interventions masquées sont dorénavant autorisées lors d'événements à haut risque (terrorisme, grand banditisme, escorte de détenus, etc.). Les manifestations des Gilets jaunes y ont été intégrées. Lors de la publication de la note, cette autorisation se voulait pourtant "à titre exceptionnel" (l'expression était soulignée), "le principe général" devant rester "le travail à visage découvert".