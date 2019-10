Marche anti-PMA à Paris : 600.000 manifestants d'après les organisateurs, 42.000 selon la préfecture de police

PARIS - Sept ans après le mariage pour tous, les opposants à l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples lesbiens sont à nouveau descendus dans la rue. Dimanche à Paris, ils étaient 600.000 selon les organisateurs et 42.000 d'après la préfecture de police. Pour le cabinet de comptage Occurrence, ils étaient 74.500.

Agitant des drapeaux vert et rouge "Liberté Égalité Paternité", les manifestants ont défilé dans le calme depuis les Jardins du Luxembourg, près du Sénat, jusqu'au pied de la Tour Montparnasse. Dans leur ligne de mire, l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, promesse de campagne d'Emmanuel Macron et mesure-phare de la loi bioéthique adoptée en première lecture le 27 septembre par l'Assemblée nationale.