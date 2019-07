Marché automobile : bientôt en récession ?

Coup de frein sur le marché automobile mondial. Après des années de croissance, le secteur entre dans une période d'incertitude. Il s’est vendu 45 millions de voitures particulières et utilitaires légers neufs dans le monde au premier semestre 2019. Cela représente une baisse de 6,6 % par rapport aux six premiers mois de 2018. À quoi est due cette mauvaise santé ? Quels impacts pour les constructeurs ?



