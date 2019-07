Marche contre les féminicides à Paris : "On dit que les femmes ne parlent pas, mais elles ont peur !"

Soixante-douze femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex depuis le début de l'année 2019, selon la page Facebook "Féminicides par compagnons ou ex". Des chiffres inadmissibles pour les associations féministes et les familles de victimes, qui appellent ce samedi 6 juillet à un rassemblement place de la République à Paris. "Ce rassemblement est important pour les familles, qui méritent d’être entendues. Nous voulons des réponses concrètes et imminentes concernant ce qui se passe aujourd’hui" a déclaré à LCI Noël Agossa, membre du Collectif des proches et familles de victimes de féminicides, et oncle d'Aïssatou Sow, tuée par son ex-petit ami en octobre 2016 à Valenton (Val-de-Marne).





"Nous arriverons bientôt à un génocide. A ce rythme-là, à la fin de l’année, 140 femmes auront été tuées" continue celui qui est à l'origine du collectif "Plus jamais ça", chargé de lutter contre les violences faites aux femmes. Au côté des familles, marcheront également des organisations féministes comme la Fondation des femmes et le collectif #NousToutes. Une quinzaine de mesures devraient être dévoilées pour lutter contre les féminicides, outre la tenue d'un Grenelle contre les violences faites aux femmes et la systématisation des bracelets électroniques pour les hommes dès lors qu'ils sont visés par une plainte pour violence.