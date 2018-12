Marché de Noël de Strasbourg : l'ambiance revient doucement

Deux jours après l'attentat meurtrier qui a endeuillé la ville, le marché de Noël de Strasbourg rouvre ses portes. Les allées désertes depuis le 11 décembre 2018 étaient traumatisantes pour les habitants. En guise de solidarité avec les victimes, les exposants ont choisi de porter un brassard en kelsch d'Alsace et d'organiser une collecte. Après la neutralisation du terroriste, l'heure est au soulagement pour les Strasbourgeois.



