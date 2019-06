Marche des fiertés en banlieue : plus d'un millier de personnes à Saint-Denis

C'était une grande première. Une marche des fiertés en banlieue. Un défilé festif et coloré qui a réuni plus d'un millier de personnes, dimanche, dans le centre-ville de Saint-Denis. "De Paris à Saint-Denis, LGBT, fiers, unis, indivisibles". Le slogan, repris en chœur par les participants, et participantes.





"Par le fait même qu'on vit en banlieue, on est ramenés au fait qu'on est pauvres, qu'on est racisés, qu'on est immigrés", en plus du fait d'être homosexuels, affirme à l'AFP Yanis Khames, 20 ans et organisateur de la marche. Avec son association "Saint-Denis ville au coeur", il veut montrer que la banlieue est aussi un lieu de militantisme pour les personnes trans et homosexuelles et pas une "zone de non droit", comme certains veulent le faire croire. La journée était placée sous le signe de "l'intersectionnalité", soit la lutte contre "le cumul des discriminations".