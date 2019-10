Marches anti-PMA : "Ignorance, provocation ou mépris ?", les dates des prochaines manifestations scandalisent

CRISPATION - En première ligne dimanche, lors de la marche contre la PMA à toutes les femmes, La Manif pour tous a annoncé de nouvelles journées de mobilisation. Trois dates choisies par les organisateurs s'entrechoquent avec des journées de sensibilisation contre l'homophobie et le Sida et pour le droit des femmes.

Les anti-PMA pour toutes jouent la carte de la provocation. Sept ans après la mobilisation contre le mariage pour tous, quelque 74.500 opposants à l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes ont battu le pavé dimanche 6 octobre à Paris contre cette mesure portée par le gouvernement et débattue au Parlement dans le cadre du projet de loi bioéthique. La Manif pour tous et le collectif "Marchons Enfants" ont appelé de nouvelles journées de mobilisation les 1er décembre, 19 janvier, 8 mars, 17 mai et 14 juin, des dates à confirmer "en fonction de l'attitude du gouvernement".

Et cette annonce a une résonance particulière. Parmi les cinq dates choisies par les anti-PMA, trois correspondent à des journées de sensibilisation en faveur des droits des personnes LGTB+ et des femmes. Le 1er décembre est consacré à la lutte contre le Sida, le 8 mars célèbre les droits des femmes et le 17 mai est destiné à la lutte contre l'homophobie et la transphobie.