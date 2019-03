Naufrage du Grande America : où en est la nappe de fioul ?

Depuis le naufrage du cargo, les vents orientés au secteur ouest, accompagnés d’une houle de nord-ouest, dirigeaient les deux nappes vers le littoral de la Gironde et de la Charente-Maritime à une moyenne de 20 à 30 km par jour mais depuis quelques jours, les vents ont changé d’orientation avec le retour de l’anticyclone pour s’établir au secteur nord-est. Ainsi, ils ne viennent plus de l’océan mais des terres, ce qui permet de maintenir ces nappes au large, ne progressant plus vers les côtes françaises. Elles se dirigent plutôt vers le sud du golfe de Gascogne, en restant situées au large de l’Aquitaine.