L es pompiers refusent un don parce qu'il vient des Gilets jaunes

Finalement, et après un nouveau refus du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre-d’Oléron, c'est aux CCAS de Marennes, Bourcefranc, Le Château-d’Oléron, Dolus et Saint-Georges-d’Oléron, des communes situées non loin de Rochefort, que reviendront les dons.





"Notre action a été détournée de notre objectif de départ, nous en sommes désolés pour les donateurs, mais cela profite à des personnes en difficulté et rejoint le sens et revendications de notre mouvement. Le malheur des uns fait le bonheur des autres", a finalement conclu le groupe de Gilets jaunes auprès de Sud Ouest.