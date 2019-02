Marine de Toulon : la nouvelle mission Jeanne-d'Arc a largué les amarres

Près de 130 élèves officiers ont quitté le port militaire de Toulon pour une mission de cinq mois en mer. Il s'agit de la nouvelle édition de la mission Jeanne d'Arc. Leur formation se déroule à bord du porte-hélicoptères Tonnerre et de la frégate La Fayette. Le périple a également pour objectif de lutter contre la piraterie et le narcotrafic.



