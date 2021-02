471.000 personnes entrent-elles chaque année dans notre pays ?

Un chiffre assez éloigné de celui avancé par Marine Le Pen, elle qui inclut notamment les demandes d'asile. Toujours pour 2019, ce sont 132.614 requêtes qui ont été enregistrées par l'Ofpra, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui aboutit à un total beaucoup plus proche de celui utilisé par la présidente du RN. Additionner titres de séjour délivrés et demandes d'asile enregistrées est néanmoins trompeur : cela revient en effet à comptabiliser certaines personnes deux fois.

Lorsqu'elle aborde les données relatives à l'immigration, Marine Le Pen mentionne régulièrement le cas des mineurs non accompagnés (MNA), qu'elle ajoute au nombre d'immigrés "légaux". Le chiffre de 50.000 MNA par an est souvent brandi, mais il est, lui aussi, soumis à d'énormes réserves. En effet, le ministère de la Justice recense "16.760 personnes déclarées mineures non accompagnées (MNA) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019".

Les 50.000 MNA que l'on peut entendre évoqués font en réalité référence à des évaluations réalisées pour déterminer si les jeunes qui prétendent à une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance sont bien mineurs. Si le statut de MNA leur est refusé, ils peuvent alors être amenés à effectuer une demande d'asile, et potentiellement la voir acceptée. Ce qui entraînerait à les comptabiliser deux, voire trois fois.