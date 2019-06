Markstein : les bonnes idées pour se rafraîchir

En Alsace, jusqu'à 38 degrés sont attendus ce 26 juin 2019 dans l'après-midi. Se promener au bord des lacs de montagne pourrait être une bonne idée pour se rafraîchir. A Markstein, les habitués ont pris d'assaut les bons endroits frais de la région, à l'exemple des refuges naturels, calmes et moins chauds.



