Marque-pages, un trésor dont le charme est de ne pas en savoir plus

Dans la bibliothèque municipale de Beaune, Matthias Paré garde depuis six ans les marque-pages oubliés. Des cartes, des photos ou des mots qui à eux seuls racontent une histoire dans l'histoire. Le bibliothécaire en possède désormais plus de cent pièces. Des morceaux d'intimité que les lecteurs peuvent récupérer.



