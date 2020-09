Bars et restaurants fermés à Marseille : "Il va y avoir un mouvement social de grande ampleur"

Entre les restaurants et le gouvernement, la guerre est déclarée. Face aux mesures sanitaires jugées trop drastiques annoncées par Olivier Véran, Marseille entre en résistance ce vendredi 25 septembre avec, comme symbole de la rébellion, une manifestation devant le tribunal de commerce. Patrons de bar, cafetiers... tous sont venus dénoncer la fermeture de leur établissement dans la cité phocéenne et dire "non au reconfinement économique".

"Je veux prévenir le ministre que Marseille va vivre des moments insurrectionnels", avait assuré jeudi Bernard Marty, président de l’Umih des Bouches-du-Rhône, premier syndicat patronal des cafés, hôtels, restaurants, alors que certains restaurateurs laissaient déjà entendre qu’ils ne respecteraient pas l’obligation de fermeture prévue à partir de samedi. "On est prêts à s'exprimer tant qu'on peut et à crier avec force que nous ne voulons pas fermer nos établissements", précise-t-il ce vendredi sur LCI. "Il va y avoir à Marseille un mouvement social de grande ampleur, les cafetiers et les restaurateurs ne vont pas se laisser faire."

Le président de l’Umih des Bouches-du-Rhône ajoute que, "peut-être", ce vendredi après-midi, "nous allons accueillir le ministre de la Santé qui déclare la fermeture des restaurants sans avoir, à l'heure qu'il est, pondu le moindre décret" : "On ne sait même pas à quelle heure on doit fermer, s'exclame-t-il. Cela prouve l'incompétence de ce gouvernement et l'incohérence que l'on vit depuis plusieurs mois (...) On se fera entendre, on criera partout haut et fort que l'on ne veut pas fermer."