Marseille : interdiction de fumer sur certaines plages durant l'été

Il est désormais interdit de fumer sur certaines plages marseillaises pendant l'été. A partir de ce week-end de l'Ascension, la municipalité de Marseille a pris cette décision écologique d'interdire la cigarette et la chicha sur les plages. Les mégots de cigarette sont effectivement nocifs pour l'écosystème notamment pour les animaux marins. Une initiative perçue différemment par les fumeurs.



