Marseille : l'argent du crime pour subventionner la cité

Dans les quartiers nord de Marseille, les mères estiment que leurs familles ont longtemps subi les conséquences des trafics de drogue. Elles proposent de réinvestir l'argent confisqué à ce réseau criminel pour le réinjecter dans des projets aux profits des habitants de la cité. Cette idée n'est pas une première car en Italie, une loi dans ce cadre est déjà appliquée. Une pétition a cet effet a été lancée et a déjà récolté plusieurs centaines de signatures.



