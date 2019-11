Marseille : l'hommage du Vélodrome aux victimes de Noailles, un an après le drame

L'hommage d'un stade aux victimes de Noailles. Les supporters de l'OM ont réalisé samedi 2 novembre un tifo en souvenir des huit personnes qui sont mortes durant l'effondrement de deux immeubles dans le centre-ville de Marseille, il y a près d'un an jour pour jour.

Un an après l'accident, la ville peine à se relever. Au total, 2528 personnes ont été évacuées et quelque 700 personnes sont toujours prises en charge et hébergées par la Ville, selon le dernier recensement de la municipalité. Les autres ont trouvé une solution de relogement ou réintégré leur appartement.

Des "marches de la colère" ont réuni des milliers de personnes dans une ville marquée par de profondes inégalités, le taux de pauvreté variant de 54% dans le 3e arrondissement à 11% dans le 8e avec ses luxueuses résidences fermées. Dans un premier temps, le maire Les Républicains Jean-Claude Gaudin, aux manettes depuis 24 ans, avait dit "ne rien regretter" sur l'action de ses équipes contre l'habitat indigne. Aujourd'hui, il confie à l'AFP que "le drame et les huit personnes décédées le 5 novembre 2018 constituent une véritable tragédie".