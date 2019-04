Marseille : l'ouverture d'un supermarché 24h/24 et 7j/7 suscite la colère des commerçants

À Marseille, dans le quartier de la Timone, un supermarché a décidé d'ouvrir 24h/24 et 7j/7. Si les consommateurs en sont ravis, les petits commerçants y voient une concurrence déloyale. Depuis l'ouverture en permanence du supermarché, leur chiffre d'affaires baisse de 100 euros par jour. Certains d'entre eux auraient aimé être consultés avant cette décision. Ces commerces indépendants de proximité veulent en effet survivre et maintenir la vie de leur quartier.



