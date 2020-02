Marseille : les habitants des quartiers Nord informés par la mairie d'une pollution des eaux souterraines... six ans après

"Six ans après, on prend la peine de nous alerter? Le maire, il s'en fout des quartiers Nord !" C'est peu dire qu'Élisabeth Pelliccio, vice-présidente de la confédération des comités d'intérêt de quartier (CIQ) de Marseille, est remontée contre Jean-Claude Gaudin. En cause : la pollution au chrome VI, un cancérogène, des eaux souterraines du quartier de Saint-Louis, qui n'a pas impacté l'eau potable mais les puits privés, utilisés pour les potagers ou les piscines, et dont ont été prévenus les 9.000 habitants par un courrier officiel à l'automne 2019... Alors que, dès 2014, l'entreprise responsable de ladite pollution, l'usine de traitement de métaux PMA (Protection Métaux d'Arenc), avait été condamnée par la justice à une amende.