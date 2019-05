Marseille : quand les collégiens se familiarisent avec le monde de l'opéra

Dans les quartiers nord de Marseille, des élèves de 4ème ont pris goût à l'opéra. Celui de leur ville n'a plus de secret pour eux. Ils y viennent régulièrement pour réaliser un documentaire sur les dessous d'une représentation. Une occasion pour ces jeunes de visiter les coulisses, les loges et même d'interviewer les chanteurs. Tout en s'amusant, ces adolescents appréhendent le monde lyrique et deviennent des connaisseurs.



