Marseille : six mois après les effondrements rue d'Aubagne, combien y a-t-il de relogés ?

Les services d'accueil de la mairie ont été pris d'assaut dans les semaines suivant le 5 novembre. Fin avril, ils avaient reçu plus de 1 700 signalements d'immeubles suspects, souvent envoyés par les habitants eux-mêmes, craignant pour leur sécurité. Dans l'urgence, les services de la ville ont fait évacuer des immeubles "par mesure de précaution", avant de faire réaliser les diagnostics. "Pendant de longs mois, la mairie était débordée et n'arrivait pas à suivre", estime Florent Houdmon, directeur de l'agence PACA de la Fondation Abbé Pierre. "Ils envoyaient les gens vers l'hôtel sans faire de recensement des personnes évacuées", ajoute-t-il. Les délogés, livrés à eux-mêmes, devaient ensuite se signaler aux services de la ville. "Or certains habitants étaient des sans-papiers qui n'ont pas pris ce risque et se sont évaporés. Les chiffres sont donc probablement en-deça de la réalité", regrette Florent Houdmon. Heureusement, selon lui, "depuis quelques semaines, la mairie a repris le contrôle de la situation : ils font de véritables suivis, et ils relogent ou réintègrent rapidement les gens."





Si la cacophonie des premiers mois n'a pas aidé à tenir un registre clair, la propagation des évacuations hors du quartier de Noailles et le vent d'inquiétude qui souffle toujours sur la ville rend l'exercice encore plus difficile. Ces signalements ont mis en lumière l'état de dégradation avancé des immeubles marseillais, surtout dans les trois premiers arrondissements de la ville, les plus anciens. Des arrêtés de péril sont déposés les uns après les autres et encore aujourd'hui, "il ne se passe pas une semaine sans une évacuation", assure Florent Houdmon. "Cela bouge en permanence, donc passé 15 jours, les chiffres sont obsolètes".