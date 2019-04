Marseille : une application pour relancer les commerces

Dans le centre-ville de Marseille, 15% des magasins ont fermé ces dernières années, victimes de la concurrence d'Internet. Mais certains ont décidé de contre-attaquer en se regroupant autour d'une application commune. Cette dernière leur permet de créer une vitrine virtuelle avec des ventes privées et services de livraison.



