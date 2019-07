"Taisez-vous ou je vous bute tous" : un professeur de droit perd ses nerfs lors d'un examen à Marseille

C'est là que le professeur entre dans une rage incontrôlée et se met à proférer des menaces à l'encontre de son élève, qu'il attrape par le col : "Fermez bien votre gueule, ou je vais finir par vraiment m'énerver. Vous vous prenez pour qui ? Si vous ne la fermez pas, vous dégagez d'ici." Et selon les témoins, c'est ensuite la salle entière qui se fait alpaguer violemment : "Taisez-vous ou je vous bute tous, le premier qui moufte, je le prends à coups de poing dans la tronche et j'en suis capable, je vais vous faire bouffer vos extraits de naissance." Un candidat en formation continue, qui se trouve être policier, s'interpose alors pour apaiser la situation.





Le professeur, âgé de 59 ans et membre du conseil de la faculté de droit, se voit convoquer par le doyen après l'incident. Il admet à ce moment-là s'être emporté "au-delà du raisonnable"et reconnait avoir agrippé l'élève par le col. Il réfute cependant l'avoir étranglé, selon La Provence.