Mas d'Artige : les habitants toujours privés de téléphone portable

Près de 500 communes ont encore un problème d'accès au téléphone portable. Pour y remédier, les opérateurs se sont engagés à installer rapidement des milliers de pylônes. À Mas-d'Artige, dans la Creuse, les habitants attendent toujours avec impatience. Depuis des années, cette petite commune se bat pour obtenir le droit de passer un coup de fil avec un portable. Le conseil municipal assure que non seulement le pylône est attendu mais son emplacement est déjà réservé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.