Le PSG à un match de la finale, tous masqués au bureau à partir du 1er septembre, le coût de la rentrée... Les 5 infos du jour qu'il ne fallait pas louper

Trop occupé à profiter de la fraîcheur de la piscine ou à organiser votre rentrée, vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité ? Si vous n'avez pas eu vent des infos de la journée, la rédaction de LCI.fr vous donne rendez-vous tout l'été à 18h sur son site et sur son compte Instagram pour découvrir, en un coup d'œil, ce qu'il s'est passé en France et dans le monde.

Alors que le bureau est l'un des principaux lieux de propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures au travail pour la rentrée, en modifiant les règles sanitaires. Pour endiguer le coronavirus, le "port obligatoire du masque" sera donc "systématisé" dans la majeure partie des situations, à partir du 1er septembre, a indiqué le ministère du Travail. Seule exception, dans "le cas du bureau individuel, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente". Une mesure qui fait suite aux "dernières connaissances scientifiques" et notamment sur le "risque possible de transmission du virus par aérosol".

Alors que le remorquage de l'avant du navire Wakashio, échoué au large de l'île Maurice, a débuté conformément à la décision prise par le Comité national de gestion des crises du gouvernement, le capitaine du bateau et son adjoint on été arrêtés, ce mardi. L'enquête doit déterminer les causes de cet incident. En attendant, l'"océanisation" de l'engin continue. Si la partie arrière du bateau japonais, à l'origine de la marée noire sur l'île Maurice, restera sur place, l'avant sera tiré vers le large. Et coulé à une profondeur d'environ 2000 mètres.