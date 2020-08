Masque payant pour les élèves : des députés LaREM s'inquiètent de possibles inégalités

Une décision qui a poussé plusieurs collectivités locales, comme la région Ile-de-France, l'Occitanie et les Hauts-de-France, à prendre les devants et à financer par elle-même la fourniture de masques dans les collèges et les lycées dont elles ont la charge. Une décision qui, politiquement, passe mal : l'opposition a d'ores et déjà lancé l'offensive sur ce thème contre l'exécutif.

La malaise s'est même installé chez certains députés de la majorité. "A quelques jours de la rentrée, le virus circule. La République s'honorerait d'équiper en masque élèves et étudiants pour contenir l'épidémie et soutenir les familles", a réagi le député LaREM de Paris Hugues Renson, félicitant les collectivités d'avoir "pris leurs responsabilités".

La comparaison faite la veille par un membre de l'exécutif entre les préservatifs et les masques - en appelant à la "responsabilité individuelle" - a suscité la colère de la député LaREM du Rhône Anne Brugnera. "La comparaison avec le sida me sidère", a déclaré cette dernière. "Nous parlons ici d'éducation et d'instruction obligatoire et collective. Les élèves de la classe ne choisissent pas d'étudier avec des camarades non masqués. Et quid de ceux-ci ? Seront-ils renvoyés ? Quid de la continuité pédagogique ?"

Le député des Landes Lionel Causse a adressé, le 22 août, une note à Emmanuel Macron afin de défendre la fourniture de masques aux collégiens, lycéens mais aussi étudiants. Il a évalué les besoins à 150 millions d'euros d'ici à la fin de l'année, comptant sur un partage de l'effort entre l'Etat et les collectivités. "Je regrette la décision du gouvernement mais j'en prends acte, même si je n'en partage pas tous les points de vue", a-t-il réagi, sollicité par LCI. "Le débat est toujours d'actualité."