Massiac : le commerce équitable devient de plus en plus en vogue

Le commerce équitable est par définition une vente directe entre les agriculteurs et les consommateurs. Ceux de Massiac, dans le Cantal, se sont rassemblés dans une coopérative afin de vendre directement leurs produits aux clients, au tarif qu'ils ont décidé. Avec le local comme marque, les Massiacois ont confiance en la qualité de ces produits du terroir. Par ailleurs, ils contribuent à rentabiliser l'effort des producteurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.