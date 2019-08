Matchs de foot interrompus : pourquoi "enculé" est bien une insulte homophobe?

Quand on prononce ce mot, on songe à une pratique sexuelle : la sodomie. Mais "pas dans n’importe quel sens". Comme l’expose Komitid, un média LGBT+, on parle de la personne qui se fait pénétrer. Et dans l’imaginaire collectif, "se faire pénétrer, ce n’est pas ce que fait un homme", remettant dès lors en cause la "virilité" de l’individu. Dès lors, on part du principe que la sodomie –ici entre deux hommes - est dégradante. En traitant quelqu’un d’"enculé" on sous-entend donc que lui, tout comme ceux qui s’adonnent à la pratique, ne sont pas de "vrais hommes".