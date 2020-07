Mayenne : un ado sauve sa maison des flammes en "éteignant" la machine à laver

BELLE HISTOIRE - Andy, 15 ans, a permis, samedi 25 juillet, par son courage et son sang-froid, d'éviter l'incendie de la maison familiale, à Craon (Mayenne). Il nous raconte

Il y a des jours comme ça où l'on se dit que non, tout n'est pas voué à finir mal. Où même une panne de batterie sur un téléphone peut devenir une chance... C'est ce qu'a vécu Andy, 15 ans, le samedi 25 juillet. Ce jour-là, alors qu'il travaille dans l'exploitation agricole familiale, à Craon (Mayenne), c'est pour recharger son portable qu'il rentre inopinément à la maison. Et ce retour de l'adolescent, justement, a permis d'éviter la destruction totale de la bâtisse par les flammes. "En arrivant, j'ai vu plein de fumée noire partout. Plus j'allais vers la salle de bain, plus ça me prenait à la gorge. J'ai d'abord cru que c'était un sèche-cheveux mais c'était la machine à laver. Dans le débarras, il y avait vraiment des grosses flammes. Mais heureusement, regardez, le calendrier des pompiers, juste au-dessus d'elles, a résisté", rigole-t-il aujourd'hui, en montrant l'étendue des dégâts à TF1 dans la vidéo en tête de cet article. Problème : comment appeler les pompiers sans batterie ? Andy ne se démonte pas : il entre "à l'aveugle" dans sa chambre, débusque son chargeur, puis retourne à l'exploitation pour brancher son téléphone. Mais il a fallu attendre que l'appareil retrouve suffisamment de charge pour se rallumer...

Brevet de secouriste

Des minutes, forcément trop longues dans le contexte, que l'adolescent a su mettre à profit, en retournant à la maison : il place alors des draps et des vestes humides sur la machine à laver, atténuant ainsi le feu. "Je me suis aussi dit qu'il fallait que je calfeutre, que je ferme les fenêtres", détaille-t-il encore. Andy, avant de partir rechercher son téléphone, a ensuite le réflexe de couper le courant, puis de saisir un tuyau d'arrosage du jardin pour asperger la machine depuis l'extérieur. Tant et si bien qu'à leur arrivée, les pompiers n'ont plus eu qu'à finir le travail, en félicitant le jeune homme pour son sang-froid.

Chaque parent pense plutôt à sauver ses enfants qu'à sauver une maison mais là, c'est l'enfant qui a sauvé la maison. - Joël, le père d'Andy

"J'étais un petit peu stressé. J'avais très peur, même. Quand on est tout seul face à des flammes, ça fait bizarre, surtout quand c'est notre propre maison", confie-t-il à France Bleu Mayenne , justifiant sa bravoure par... son brevet de secouriste. "On nous a appris à garder notre calme, et on faisait souvent des simulations où il fallait appeler les pompiers. Du coup, je savais exactement quoi leur dire sans paniquer", explique le lycéen, aujourd'hui complètement rétabli, après une journée en observation à l'hôpital de Laval, en raison des nombreuses fumées inhalées.

Il ne peut toutefois pas encore goûter un repos pour le moins mérité. Sa famille et lui s'affairent désormais à nettoyer les décombres et remettre de l'ordre. Son père, Joël, est admiratif : "Là c'est mon fils mais un jeune de 15 ans qui maîtrise les premiers gestes d'urgence... Honnêtement, je n'en connais pas beaucoup qui ont ce cran. Alors, ça nous rend fiers. Chaque parent pense plutôt à sauver ses enfants qu'à sauver une maison mais là, c'est l'enfant qui a sauvé la maison." Son frère, Mathys, 23 ans, aussi : "Moi, je n'étais même pas au courant qu'il savait faire tous ces gestes... Comme, par exemple, fermer les fenêtres pour éviter le courant d'air. Je n'y aurais jamais pensé." Sa mère, Joël, demeure, elle, sous le choc. Le lave-linge avait été acheté il y a moins de deux mois, et a pris feu dix minutes après sa mise en route : "Franchement, ça fait peur... On se dit qu'on ne peut plus faire confiance à l'électroménager." Elle sait, en revanche, qu'elle peut compter sur son fils cadet.