Indemnisation record pour les victimes du Mediator : "C'est très inhabituel en France"

Depuis 2011, Servier indemnise les victimes avant même la tenue du procès au pénal pour "tromperie", "escroquerie" et "homicides et blessures involontaires" le 23 septembre prochain. Il doit durer six mois et 4000 personnes devraient se constituer parties civiles. "Le procès arrive, mais il y a une totale déconnexion entre cette actualité et l'indemnisation des victimes", défend dans les colonnes du Parisien Laurent Boussu, responsable de la cellule d'indemnisation du géant français de la pharmacie. Une stratégie globale dénoncée par Irène Frachon, qui a révélé l'affaire en 2007. Interrogée par le quotidien, elle affirme que "Servier agit par pur calcul". Les victimes déjà indemnisées s'engagent en effet à ne pas témoigner au pénal.





"Bien évidemment, il y a un lien", confirme Me Joseph-Oudin, qui défend plusieurs victimes. "Les laboratoires Servier ont un intérêt stratégique à indemniser les victimes. Mais, au-delà de ça, ils sont entrés dans une véritable politique d'indemnisation. Les sommes accordées sont extrêmement importantes et satisfaisantes. Les victimes sont soulagées que Servier puisse assumer sa responsabilité", explique-t-il. "Il reste environ 1000 dossiers à indemniser, et notamment des gros dossiers."