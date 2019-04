Mégots retrouvés à Notre-Dame : le patron de la société d'échafaudage met les choses au point

Il ne s'était pas exprimé depuis le lendemain de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Il avait alors affirmé au cours d'une conférence de presse organisée pour répondre à de premières accusations, que tous ses hommes étaient partis bien avant le départ du feu. Ce jeudi, sur LCI, Julien Le Bras, représentant de la société de rénovation qui restaurait la flèche de l'édifice religieux, a apporté de nouvelles précisions après que certains de ses ouvriers ont reconnu devant les policiers qu'il leur arrivait de fumer sur le chantier, et vraisemblablement sur l'échafaudage.





"Ils ont affirmé, à ma connaissance, qu'ils n'avaient absolument pas fumé dans le comble, chose qui est de toute façon formellement interdite et qui plus est me semble très peu probable", a expliqué le PDG de l'entreprise. Et de préciser : "ils travaillent avec des masques à assistance respiratoire compte-tenu de la présence de poussières de plombs (...) c'est tellement peu confortable et contraignant qu'on a qu'une envie quand on a envie de fumer une cigarette c'est de quitter le comble, redescendre à la basse vie et prendre l'air pour fumer sa cigarette."