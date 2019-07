Mélisey : des prix du camping défiant toutes concurrences

Les vacanciers optent généralement pour le camping dans le but de casser leur routine et pour faire des économies. Cependant, certains campings se modernisent et les prix sont presque similaires à ceux des hôtels. Toutefois, il existe encore des campings qui proposent des prix très attractifs comme à Mélisey, en Haute-Saône. Avec seulement cinq euros par personne par jour, toute une famille peut camper à "La Bergereine" à moindre coût, soit 70 euros la semaine pour trois individus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.