Mémorial de la Shoah : 175 noms manquants vont être ajoutés sur le Mur des Noms des déportés

Le Mur des Noms du Mémorial de la Shoah va subir des travaux de rénovation à partir de ce vendredi 3 mai jusque à la fin de l'année 2019. C'est sur ce mur qu'ont été gravés les noms des 76 000 Juifs déportés de France pendant la seconde guerre mondiale, entre mars 1942 et août 1944, dont 11 000 enfants.





Ces travaux sont entrepris pour y ajouter 175 noms manquants et 1 498 dates de naissance, grâce aux recherches des familles et l'ouverture de nouvelles archives, selon le directeur du Mémorial, Jacques Fredj. La rénovation doit également permettre de corriger 1 823 noms et 1 097 prénoms auparavant mal orthographiés, du fait que "certaines personnes ont été déportées sous des noms d'emprunt ou avaient francisé leur prénom", a expliqué Jacques Fredj, à l'AFP. Jusqu'alors, la modification était apposée directement à coté des noms et prénoms.