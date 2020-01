Mémorial de la Shoah: le Mur des Noms, tout juste rénové, inauguré par Emmanuel Macron

Une inauguration qui tombe précisément lors de la journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Le Mur des Noms du Mémorial de la Shoah est inauguré lundi matin en présence d'Emmanuel Macron après plusieurs mois de rénovation.

Le monument, composé de trois pans en pierres de Jérusalem et inauguré en 2005 par Jacques Chirac et Simone Veil, a dû subir des travaux de rénovation de mai 2019 jusqu'à la fin de l'année 2019. C'est sur ce mur qu'ont été gravés les noms des 76.000 juifs, dont 11.000 enfants, déportés de France pendant la Seconde Guerre mondiale, entre mars 1942 et août 1944. La plupart ne reviendront pas des camps d'Auschwitz-Birkenau, de Sobibor, Lublin Majdanek et Kaunas / Reval.