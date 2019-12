Menaces envers des policiers : enquête après des tags au domicile d'un agent de la BAC

Selon nos informations le policier visé ce samedi est employé de la préfecture de police de Paris. Il est domicilié à Pontault-Combault (77). Une enquête est ouverte pour retrouver le ou les auteurs de ces inscriptions. Parmi ces dernières : l'acronyme ACAB pour "All Cops Are Bastards", signifiant "Tous les flics sont des salauds".

Le policier de Pontault-Combault n'est pas un cas isolé : les syndicats Alternative Police (CFDT) et Unité SGP Police FO ont révélé jeudi que plusieurs d'entre eux ont reçu des courriers menaçant leurs familles de représailles. Interrogée par l'AFP, la police nationale a fait état de "trois envois", tous adressés à des CRS, en ajoutant qu'il y avait eu "dépôt de plainte" et ouverture d'une "enquête". Le syndicat Unité SGP Police FO évoque de son côté "quelques dizaines" de courriers adressés au domicile de CRS en déplacement. "Ce qui se passe dans notre pays est très grave. Nous avons passé un palier supplémentaire d'une République en passe de faillir, parce que ces seuls remparts sont attaqués et menacés dans leurs chairs".

Preuve qu'un "palier supplémentaire" a été franchi, un policier de la BAC de Saint-Dizier a pour sa part été victime d'un guet-apens. Les faits se sont déroulés vendredi matin, entre 04h00 et 05h00. En regagnant son domicile, il s'est rendu compte qu'il était suivi par une voiture qui lui faisait des appels de phares puis a tenté des "manœuvres dangereuses, soit pour le faire stopper, soit pour l'envoyer dans le bas-côté", a détaillé le procureur de Bar-Le-Duc, Olivier Glady. "Quand le policier arrive dans la commune de Naives-Rosières, il se rend compte qu'un second véhicule est arrêté en travers de la route. Le policier réussit à se dégager. Dans la manœuvre, il est heurté par l'un des deux véhicules puis prend la fuite vers le commissariat de Bar-le-Duc."

"Les faits rapportés par @UNITESGPPOLICE sont d'une extrême gravité", a réagi sur Twitter Christophe Castaner. "Tout doit être fait pour identifier les auteurs de cette infamie. Je n'accepterai jamais que l'on menace ceux qui nous protègent, jusque dans leurs foyers ! Ces actes doivent être condamnés par tous", ajoute-t-il.