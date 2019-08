Menaces sur le vin : l'inquiétude des viticulteurs français

En 2018, l'Hexagone vendait 1,6 milliard d'euros de vins aux Américains. Les États-Unis sont les premiers marchés d'exportation pour les vins français. Après les dernières menaces de Donald Trump d'augmenter les taxes, des voix se sont élevés. Et nos viticulteurs s'interrogent s'il osera vraiment mettre ses menaces à exécution.



