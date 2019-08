Ménages, entreprises : 3 000 milliards d'euros de dettes !

L'endettement des ménages et des entreprises s'accélère en France. L'augmentation est la plus forte de tous les pays d'Europe. Ces dettes privées représentent 133,2% du PIB en 2019, un record, soit 3 000 milliards d'euros. En 2018, elles représentaient 128,6%. Le montant a doublé en vingt ans, notamment à cause des crédits immobiliers. Comment expliquer ce niveau historique ?



Ce mercredi 21 août 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle du niveau historique qu'a atteint l'endettement privé. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 21/08/2019 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Adrien Borne apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.