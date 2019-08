Merville-Franceville-Plage : les vacances avec les grands-parents

A Merville-Franceville-Plage, dans le Calvados, un couple de retraités part en vacances en camping avec leur petite fille. En effet, les grands-parents reprennent du service pendant cette dernière semaine de l'été, et ce sont souvent des moments qui leur font plaisir. Pendant que les parents reprennent le chemin du travail, ils emmènent les enfants au parc pour certains, et à la plage pour d'autres. La rentrée des classes est l'occasion pour les deux générations de renforcer leur complicité.



