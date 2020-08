Mesures renforcées à Marseille : les habitants s'y plient mais ne comprennent pas toujours

A Marseille, sur le Vieux-Port, le port du masque est globalement respecté. Les Marseillais sont plutôt disciplinés. Reste que le scepticisme est aussi de rigueur. De l'avis d'une jeune fille pourtant elle-même masquée, l'intérêt du port du masque est limité sauf à éviter de devoir payer une amende de 135 euros : "C'est un peu excessif. On est tous collés, dans le bus, dans les rues ou ailleurs, c'est pas forcément très utile mais on le met quand même. On n'a pas envie d'avoir une amende".

Les chiffres de contamination sont en forte hausse depuis plusieurs jours avec un taux d'incidence de 177 pour 100.000 à Marseille et de 131 sur 100.000 pour le département, contre environ 33 pour 100.000 en moyenne nationale. La préfecture a donc pris des mesures pour tenter d'endiguer l'épidémie : le masque est désormais obligatoire dans les rues et les bars et restaurants devront fermer leurs portes à 23h. Ce renforcement des mesures prendront effet ce mercredi 26 août, à 23 heures.

Une vendeuse de poissons trouve que ces mesures sont logiques : "Avec ce qu'il se passe, je trouve que c'est normal. Mais c'est une grosse connerie, parce que ce masque, on doit le garder 4 heures. Certains le gardent une journée, voire même plus. Donc, il ne sert plus à rien".