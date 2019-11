"On a stocké la nourriture dans la neige" : ces Drômois nous racontent la vie sans électricité

Pour faire face au quotidien, il a fallu s’organiser et parfois, s'en remettre au système D : "Dimanche avec mon compagnon, nous sommes tout de suite allés acheter de l’eau potable pour faire la cuisine et notre toilette. Nous avons aussi eu l’idée de récupérer de la neige pour mettre dans la cuvette des toilettes" explique-t-elle.

Nadine, habitante de Geyssans, a redécouvert les soirées à la bougie, à discuter et jouer aux échecs. "Je n’ai plus d’électricité depuis jeudi 17h45, et l’eau a été coupée dans la nuit de samedi à dimanche" a-t-elle raconté à LCI ce jeudi matin... au moment même où le courant était rétabli chez elle. Ce vendredi, près de 1000 foyers restaient privés d'électricité dans la région, selon Enedis, qui promet un retour à la normale dans la soirée.

Alors que l'hiver s'est déjà bien installé, Nadine a la chance de pouvoir compter sur une cheminée, alors elle n’a pas (trop) souffert du froid. "Et il nous restait deux bouteilles de gaz, donc nous avons pu faire la cuisine et faire bouillir de l’eau" ajoute-t-elle. Pour varier de la toilette de chat et prendre une vraie douche, elle s’est rendue "une fois dans un centre de la Croix-rouge à Bourg-de-Péage, et une autre dans une salle polyvalente du village voisin, à Montmiral".