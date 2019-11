"On a stocké la nourriture dans la neige" : ces Drômois nous racontent la vie sans électricité

Nadine, habitante de Geyssans, a redécouvert les soirées à la bougie, à discuter et jouer aux échecs. "Je n’ai plus d’électricité depuis jeudi 17h45, et l’eau a été coupée dans la nuit de samedi à dimanche" a-t-elle raconté à LCI ce jeudi matin... au moment même où le courant était rétabli chez elle. Entre 2 000 et 3 000 foyers sont toujours privés d’électricité dans la Drôme et l'Ardèche, selon Enedis.

Pour faire face au quotidien, il a fallu s’organiser et parfois, s'en remettre au système D : "Dimanche avec mon compagnon, nous sommes tout de suite allés acheter de l’eau potable pour faire la cuisine et notre toilette. Nous avons aussi eu l’idée de récupérer de la neige pour mettre dans la cuvette des toilettes" explique-t-elle.