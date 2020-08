Météo en vigilance orange, Paris sans marathon 2020... Les 5 infos qu’il ne fallait pas louper

Trop occupé à préparer le barbecue du jour, ou à prévoir la randonnée en montagne pour chercher un peu de fraîcheur, vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité ? Tout l'été, la rédaction de LCI.fr vous donne rendez-vous tous chaque jour à 18h sur son site et son compte Instagram pour découvrir, en un coup d'œil, ce qu'il s'est passé en France et dans le monde.

Initialement programmé le 5 avril, et décalé au 18 octobre puis au 15 novembre, le marathon de Paris a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi Amaury Sport Organisation (ASO), la société organisatrice de l’épreuve. "Devant l’impossibilité pour beaucoup de participants de se rendre disponibles pour ces épreuves et notamment ceux, nombreux, venant de plusieurs pays étrangers (...), il a été décidé de donner rendez-vous à tous les passionnés de la course à pied en 2021", a expliqué ASO. Le semi-marathon de Paris, reprogrammé le 18 octobre, est lui aussi définitivement annulé.

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a lancé mercredi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) la "charte pour des plages sans déchets plastiques" et incité les villes littorales à y adhérer, se désolant d’avoir "encore à faire passer" des messages sur le jet de masques à terre. Présentée en 2019 par Brune Poirson, alors secrétaire d’État à la Transition écologique, la Charte est "expérimentée" depuis et entend contribuer à atteindre l’objectif fixé par le Plan biodiversité de "zéro plastique rejeté en mer d’ici 2025".

Un train a déraillé ce mercredi matin dans le nord-est de l’Écosse, provoquant la mort de trois personnes, dont le conducteur, et en blessant six autres. Aucune piste n’a été évoquée concernant la cause de l’accident, mais il pourrait être lié aux fortes chutes de pluie qui sont survenues la nuit dernière dans le pays. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s’est dit "attristé d’apprendre l’incident très grave", et transmet ses "pensées" aux victimes.